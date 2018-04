Siracusa, elezioni amministrative: Sgarbi prepara la lista Rinascimento

Vittorio Sgarbi, fondatore del movimento 'Rinascimento', annuncia la presentazione di una lista per le prossime elezioni amministrative a Siracusa. "Attorno a "Rinascimento" in Sicilia - dice - si sono raccolte personalità del mondo delle professioni e della cultura che vogliono impegnarsi nel governo degli enti locali. Siracusa è una delle più importanti città d'arte d'Europa. E per avere una proiezione europea deve anche ripensare la promozione del suo patrimonio artistico. Su questi temi ci confronteremo con le altre forze politiche, a partire dal candidato sindaco".