Siracusa, ricevuti a palazzo Vermexio gli addetti militari stranieri

Sono stati ricevuti ieri, dal vicesindaco Francesco Italia, nel salone “Paolo Borsellino” di palazzo Vermexio, gli addetti militari stranieri accreditati presso il governo della Repubblica italiani, in visita a Siracusa con i coniugi. Accompagnati dalla guida turistica Carlo Castello, messa a disposizione dal Comune, la comitiva per tre giorni ha toccato i principali siti di interesse della città e dei centri vicini. Nell'incontro di ieri, gli ospiti hanno manifestato la loro ammirazione per il patrimonio culturale, storico e paesaggistico. Il vice sindaco Italia ha esposto le attività di promozione e valorizzazione messe in campo dal Comune.