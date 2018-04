Siracusa, passo indietro di Milazzo, Vinciullo e De Simone: tutti a sostegno del candidato sindaco Gaetano Cutrufo

Passo indietro di Vincenzo Vinciullo, Damiano De Simone e Massimo Milazzo. Da tutti candidati a sindaco, a tutti dietro le quinte per sostenere Gaetano Cutrufo.

Quest'ultimo, conosciuto in città come imprenditore e presidente del Siracusa Calcio, ha già corso alla scorsa tornata elettorale regionale riuscendo a collezionare un buon numero di voti.

Queste la prima dichiarazione ufficiale di Cutrufo: "Sono pronto a condividere un percorso unitario per il bene della città di Siracusa, così come hanno dichiarato Milazzo, De Simone e Vinciullo. Nello stesso tempo, ritengo necessaria la ricerca di soluzioni quanto più condivise possibili per il bene della Nostra Gente".

All'epoca nella lista Alternativa Popolare, adesso per una lista civica. All'epoca con Garozzo, adesso contro Garozzo.

Questo di Cutrufo è sicuramente un progetto civico che ha alle spalle il sostegno da una grande fetta del mondo politico, a parte le liste di Vinciullo, De Simone e Milazzo, anche Giovanni Napolitano (M5s), Alternativa Libera e pezzi di società civile.

"Per amore della Nostra Città, siamo pronti a fare un passo indietro alla ricerca di una soluzione quanto più unitaria e condivisa possibile - dichiarano Massimo Milazzo, Damiano De Simone e Vincenzo Vinciullo - Non siamo interessati a trovare soluzioni personalistiche, anche se consideriamo il massimo dell’onore possibile fare il Sindaco della città di Siracusa. Invitiamo, pertanto, quanti desiderano condividere questa nostra idea e questo nostro progetto ad esternare identica volontà, che è una ulteriore prova di amore e di dedizione nei confronti della nostra gente e della nostra Città".

Però c'è da dire che Cutrufo, nei giorni scorsi, aveva annunciato il suo sostegno nei confronti di Ezechia Paolo Reale, candidato di Progetto Siracusa. Cosa accadrà adesso?