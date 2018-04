Siracusa, Dc: Gabriella Scalas vice segretario nazionale dipartimento Internet

Gabriella Scalas, già responsabile provinciale per lo sviluppo della Democrazia Cristiana a Siracusa è stata nominata vice segretario nazionale per il dipartimento Internet.

"Ho deciso di impegnarmi nel partito della Democrazia Cristiana perché è vicina a quei valori in cui ho sempre creduto. - dichiara - Ho militato per qualche tempo nell’UDC, alle scorse amministrative siracusane ho partecipato da candidata nell'area di centrodestra. Ho sostenuto molte volte che senza la mia casa politica non avrei più avuto esperienze di partito. Oggi, finalmente, la Democrazia Cristiana, sta, seppur lentamente, ricostruendo tutti i quadri del partito su tutto il territorio nazionale".