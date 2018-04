Avola, contrasto violenza donne: progetto Estia, sì ai finanziamenti

La violenza sulle donne può essere anche dal punto di vista economico. Il comune di Avola, il centro antiviolenza Doride e Anci Sicilia insieme per partecipare al progetto "Estia" tramite il quale hanno ottenuto un finanziamento di 19.592 euro per progetti volti alla prevenzione e al contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul.

Sarà costituito un gruppo di lavoro e un comitato scientifico di controllo.

"Continuiamo con il percorso intrapreso che ci vede presenti e a sostegno del problema della violenza sulle donne - dice il sindaco di Avola, Luca Canata - Abbiamo intercettato un finanziamento che ci permetterà di implementare i servizi sociali".