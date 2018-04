Siracusa, un concerto di beneficenza al Santuario per l'associazione Pi.gi.tin

Domenica alle 18,30 nel salone "Giovanni Paolo II" del santuario della Madonna delle Lacrime, l'Ensemble Euridice si esibirà per il concerto di beneficenza "Note di vita" a favore dell'associazione Pi.gi.tin. L'associazione di cultura musicale "Euridice", la Co. Pro. Dis, Vivere onlus e le associazioni aderenti festeggiano assieme all'associazione Pi.gi.tin il primo compleanno della piccola Lucia, nata prematura ma forte come un guerriero, assistita amorevolmente dai medici e da tutto il personale del reparto di Terapia Intensiva Neonatale coordinata dal dottore Massimo Tirantello dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Una serata musicale per festeggiare il dono della vita sarà dedicata al tema della prematurità, per diffondere un messaggio di speranza a tutte le famiglie e le mamme che vivono queste situazioni particolari.

Il ricavato dell'evento sarà destinato all'associazione genitori Piccoli Giganti in Tin – Siracusa che da tre anni offre sostegno ai genitori dei bimbi ricoverati all'ospedale Umberto I.