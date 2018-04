Porto di Portopalo, denunciato pescatore abusivo di oloturie

Sorpreso dalla Guardia costiera di Siracusa di Portopalo di Capo Passero. E' successo due giorni fa in località Levante del Porto di Portopalo. Alla vista dei militari, il pescatore subacqueo ha provato a fuggire, ma è stato bloccato.

Durante l'avvicinamento a riva il pescatore ha svuotato il contenuto di due sacchi che teneva assicurati ad una cima. Ma l'operazione non è del tutto riuscita, tanto da rinvenire quattro sacchi attaccati alla cima galleggiante, ricolmi di esemplari di oloturie per un totale di circa 350 chili.

Trattandosi di una specie di cui è vietata la pesca, la detenzione, il trasbordo e lo sbarco ai sensi della normativa vigente, nei confronti del pescatore abusivo è stata redatta una denuncia per pesca abusiva.

Si tratta di una specie di echinodermi che svolge per l’ecosistema marino una complessa azione di depurazione batterica e la cui rimozione crea una compromissione irreversibile dell’ecosistema. Per tale motivo, il pescatore abusivo è stato oggetto di denuncia penale per inquinamento ambientale.

Gli esemplari di oloturie sono stati rigettati in mare.