Siracusa, tentato furto al supermercato Simply di Viale Scala Greca: arrestata 22enne

Si presenta alla cassa con merce di poco valore, ma nella borsa nasconde 19 confezioni di parmigiano. Il tentato furto si è consumato ieri al supermercato Simply in viale Scala Greca. A finire in manette Sharon Genovese, 22 anni, disoccupata e con precedenti specifici. A bloccarla è stato il sistema antifurto.

Il personale di vigilanza dell’esercizio commerciale ha quindi allertato i Carabinieri che giunti sul posto, hanno proceduto ad ispezionare la borsa della donna rinvenendo l’intera refurtiva del valore complessivo di circa 70 euro.

La Genovese quindi è stata dichiarata in arresto per furto aggravato e sottoposta agli arresti domiciliari