Siracusa, spaccio di cocaina a Fontane Bianche: due arresti

Sono stati colti nella flagranza di reato mentre spacciavano sostanze stupefacenti. Con quest'accusa sono stati arrestati Antonio Carbè, 43 anni, e Lorenzo Trebisonda, 30enne, entrambi di Avola, già noti alle forze di polizia.

I due sono stati avvistati nella zona di Fontane Bianche. I carabinieri si sono insospettiti per atteggiamenti strani e sono passati al controllo. I due sono stati trovati in possesso di diversi involucri termosaldati contenenti “scaglie” di cocaina per un totale complessivo di circa 45 grammi, che sarebbe stata ulteriormente raffinata per il successivo spaccio. Gli uomini sono stati tradotti al Cavadonna.