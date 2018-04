Noto, risulta positivo ai controlli antidoping atleta che ha partecipato alla gara ciclistica "Criterium di Primavera"

E' risultato positivo al controllo antidoping un atleta che ha partecipato il 4 marzo alla gara ciclistica "Criterium di Primavera". A effettuare verifiche mirate i Carabinieri della Compagni di Noto, in collaborazione con i Nas di Ragusa. Passati al setaccio gli iscritti alle associazioni sportive dilettantistiche.

L'uomo che è risultato positivo all'antidoping è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per assunzione di farmaci ad effetto dopante.

Continueranno con assiduità le attività di controllo svolte dall’Arma dei Carabinieri