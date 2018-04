La prima azienda di Confindustria Siracusa entra in Elite di Borsa Italiana

Per la prima volta un'azienda di Confindustria Siracusa entra in Elite di Borsa Italiana: si tratta Glef srl – Casa di cura Santa Lucia – rappresentata da Franco Giardina Papa.

A Milano ieri, Elite ha dato il benvenuto a 50 nuove società italiane ammesse al programma dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita.

Elite è il programma internazionale di Borsa Italiana nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Elite dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle aziende, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.

“Elite rappresenta per noi la prosecuzione di un percorso che ci porta a migliorare la nostra struttura organizzativa – ha commentato Franco Giardina Papa, amministratore unico di Glef – e ci consente di approcciare tutte le potenziali forme di reperimento di capitale per poter sostenere nel modo più opportuno gli obiettivi di crescita ed investimento futuro”.

"Le nostre imprese devono approcciare gli strumenti più adeguati per crescere e rafforzare la loro struttura finanziaria – ha commentato il Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, presente a Milano insieme ai rappresentanti di Glef. “Confindustria è stata da subito in prima linea nel promuovere il Programma Elite, insieme a Borsa Italiana, per accompagnare le aziende nel percorso di crescita. Siamo orgogliosi che, grazie a questa virtuosa sinergia, oggi Elite si arricchisca di una nostra impresa associata e siamo sempre più consapevoli dell'opportunità del cambiamento come fondamentale leva di competitività".