Siracusa, Cittadella dello sport: Vinci-Sorbello "Chiarezza su chiusura vasca"

Più chiarezza sulla Cittadella dello Sport, e soprattutto sulla vasca chiusa da febbraio. La richiesta è dei consiglieri comunali Cetty Vinci e Salvo Sorbello di Progetto Siracusa, i quali hanno presentato un'interrogazione all'Amministrazione.

Inizialmente i motivi dell'inibizione erano dovuti alla carica batterica, ma i due scrivono "Sembrerebbe che, dalle successive campionature effettuate dopo il primo intervento, l'acqua della vasca grande sarebbe depurata ma che un residuo di carica batterica si sia ora concentrato nei filtri, quasi a non volersene staccare".

"Il disagio per gli atleti e per le loro famiglie, oltre al danno per l’immagine della città, impone chiarezza e – concludono i consiglieri Salvo Sorbello e Cetty Vinci - chiediamo pertanto al Comune, proprietario dell’impianto, notizie certe sulla situazione igienico-sanitaria e sulla possibilità di poter tornare a fruire, nel più breve tempo possibile, della piscina olimpionica".