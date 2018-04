Siracusa e Pachino, fondi per la riqualificazione di case popolari

Riqualificazione di case popolari in via Algeri (n. 78 e 104) a Siracusa, e per i gruppi 42 alloggi (1° e 2° lotto) in Pachino, adesso ci sono i fondi da destinare alle Iacp. Ad annunciarlo è Vincenzo Vinciullo.

"In questo modo, saranno evitati eventuali problemi sull’esecuzione e prosecuzione dei lavori. - dichiara Vinciullo - Come si ricorderà, in seguito all’approvazione della Legge Lupi, è stato possibile, nella scorsa Legislatura, finanziare numerosi interventi di riqualificazione di case popolari nella nostra provincia, grazie all’opera meritevole dell’IACP di Siracusa".