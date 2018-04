Siracusa, domani cineforum alla sede di "Dueppiù per la città che vorrei"

Cineforum in programma per venerdì 13 aprile alle 18 per l'associazione "Dueppiù per la città che vorrei" nella sede di via Tripoli 23. Sarà proiettato il film “Io speriamo che me la cavo” diretto da Lina Wertmüller e interpretato da Paolo Villaggio.

"A conclusione della pellicola - spiega Sergio Pillitteri, presidente di “Dueppiù per la città che vorrei” - si terrà un dibattito, moderato dal socio Nino Risuglia, tramite cui, partendo dal film, intendiamo puntare i fari sul mondo della scuola e sui suoi mutamenti, tra criticità ma anche punti di forza".

Sabato, invece, l'associazione scenderà in piazza dalle 9.30 alle 12.30 al Largo XXV luglio “Fiori d'Azzurro”, il weekend di sensibilizzazione contro gli abusi nei confronti di bambini e adolescenti.