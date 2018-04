Siracusa, Scrofani: "Bisogna arrivare a una coalizione vincente"

"A poco meno di due mesi dal voto, il quadro complessivo appare ancora come una massa informe priva di contenuto" - parla così Gianluca Scrofani, ex assessore della Giunta Garozzo, e adesso al lavoro su due liste civiche (Cantiere Siracusa e Forza Siracusa) per sostenere Ezechia Paolo Reale alle prossime amministrative.

"C'è ancora molto da fare, tenendo conto però del poco tempo disponibile. - scrive in una nota - La formazione che si sta ben delineando intorno alla figura di Reale ci pone dinnanzi ad un concreto progetto che ha chiare soluzioni rispetto alle tematiche importanti per la nostra città, che è ancora ostaggio di annose problematiche".

Il problema per il centro destra è ricompattare le candidature: Vincenzo Vinciullo, Ezechia Paolo reale, Fabio Granata, Massimo Milazzo, Ciccio Midolo.

"Ritengo sia utile ampliare il quadro di riferimento con altre forze politiche che possano chiudere lo specchio di una coalizione a chiara trazione civica. -continua - Questo progetto può e deve arricchirsi con ulteriori contributi di esponenti che naturalmente si muovono nell'altro del centrodestra come l' onorevole Vinciullo e l' avvocato Milazzo, che potrebbero rappresentare certamente lo slancio. Per questo, a mio giudizio, occorre fare un ulteriore sforzo e spero che l'on. Prestigiacomo con la sua autorevolezza voglia invitare ad una sintesi programmatica verso una visione di coalizione vincente. Nel rispetto delle comunità che rappresentiamo e per l’obbligo che abbiamo di garantire loro uno scenario più rassicurante, credo che - conclude - vadano ricercati e fatti tutti i tentativi utili, nella consapevolezza che l' unità conduce alla vittoria".