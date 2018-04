Intesa Salvini-Di Maio, Camere operative subito.

Torna l'asse Salvini-Di Maio. I leader di M5s e Lega si sentono al telefono e raggiungono un'itesa sull'operatività delle Camere e la presidenza della commissione speciale. Intanto dal Movimento cinque stelle arriva un nuovo attacco a Berlusconi che Alessandro Di Battista definisce "male assoluto". Mentre Di Maio lo invita, di fatto, a un passo di lato per far nascere un governo di "nuove generazioni". Salvini, dal canto suo, fa sapere che non accetterà incarichi al buio visto che ora non ha una maggioranza in Parlamento.