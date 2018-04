Rosolini, controlli del territorio dei Carabinieri: 3 arresti

Intensificati i controlli dei Carabinieri a Rosolini.

Nel pomeriggio di ieri, è stato eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Giuseppe Monti, 34 anni di Noto, conosciuto dalle forze dell’ordine. L'uomo deve espiare la pena di 4 anni e 4 mesi di detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti commesso nel 2005.

Per lo stesso reato sono stati arrestati in flagranza due giovani di Rosolini, Francesco Gentile 29 anni e Mirco Cannata, 24 anni, trovati in possesso di circa 11 grammi di cocaina. Per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.