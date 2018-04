Palermo, Sebastiano Tusa assessore regionale ai Beni culturali

Nello Musumeci firma la nomina ad assessore ai Beni culturali di Sebastiano Tusa. Soprintendente del mare, Tusa subentra al posto del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Musumeci ha nominato alla guida del dipartimento Alessandro Sergio.

“Con Sebastiano Tusa torna al Governo dei Beni Culturali siciliani una ‘visione’ che ha reso possibile, in anni non lontani, importanti traguardi legislativi e politici”, lo afferma Fabio Granata, già assessore regionale ai Beni culturali, che in quella stagione ebbe al proprio fianco proprio Tusa, insieme al quale creò la Soprintendenza del Mare.