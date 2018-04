Siracusa, Grienti lancia l'allarme: "Spazzatura e sosta selvaggia in Largo XXV Luglio"

Torna sull'argomento Largo XXV Luglio, il consigliere della circoscrizione Ortigia Raffaele Grienti. Già due mesi fa aveva lanciato l'allarme, e ancora oggi chiede all'amministrazione di fare attenzione a questo spazio ortigiano segnato da sosta selvaggia delle auto e pile di rifiuti abbandonati agli angoli della piazza.

"Sono numerose le segnalazioni arrivate all’Igm per la presenza di sacchi di spazzatura abbandonati - dice Grienti - Ho riscontrato personalmente situazioni analoghe anche vicino alla fontana Aretusea e in piazza Minerva. Il problema dunque non riguarda più soltanto vie e zone più decentrate del centro storico, ma buona parte di Ortigia e ora anche della Borgata, dato che in tanti, recalcitranti alla differenziata, lasciano i sacchetti laddove prima erano presenti i cassonetti, proprio come avevo previsto io tempo addietro, quando rimproverai al Comune di aver concesso poco tempo ai cittadini per abituarsi alla novità".

"Il decoro urbano - continua - viene continuamente violato, in maniera del tutto involontario, da quei commercianti di Ortigia e Borgata che, loro malgrado, lavorando in locali piccoli (come per esempio i Take Away), sono costretti a tenere i contenitori per la differenziata all’esterno degli stessi e molti incivili ne approfittano per abbandonarvi le loro buste di spazzatura".

La richiesta è quella di raddoppiare la presenza dei Vigili Urbani in quella zona, non solo per i rifiuti, ma anche per sanzionare gli automobilisti che continuano a violare il codice della strada.