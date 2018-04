Siracusa, Popolari e Autonomisti a sostegno di Ezechia Paolo Reale

Anche "Popolari e Autonomisti - Idea Sicilia" a sostegno di Ezechia Paolo Reale. Dopo il coming out di Forza Italia, adesso tocca a un altro partito che in Sicilia esprime ben tre deputati: Cordaro (Territorio ed Ambiente), Lagalla (Istruzione e Formazione) e Ippolito (Lavoro e Famiglia). I tre saranno presto a Siracusa per portare il loro contributo a questa dura campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno.

Dalla prossima settimana, infatti, comincerà l'assessore Lagalla ad aprire gli incontri con i cittadini parlando di edilizia scolastica.

"Reale pensiamo che possa essere la giusta figura di risposta ai problemi di questa città - ha detto il Coordinatore Provinciale Giuseppe Germano - Bisogna battere populismi e cattiva politica che in questi cinque anni ha regnato su Siracusa.

Una figura quella di Reale che, sempre secondo Germano, potrebbe unire il centro destra; tentativo peraltro ancora in corso, ma difficile da trasformare in realtà.

"E' un grande momento e c'è tanta voglia di unitarietà e sintesi - commenta Reale - Ma c'è anche il desiderio di mettersi a servizio del territorio. Io sono solamente il rappresentante di una comunità civica e politica che diventa sempre più consistente".

"Gli altri candidati hanno fatto una scelta che non è di coalizione - continua Reale riferendosi a Vincenzo Vinciullo, Massimo Milazzo, Fabio Granata e Ciccio Midolo - Per quanto mi riguarda questa vicenda è chiusa. Loro voglio correre da soli, io credo che bisogna provare a fare una sintesi e in quest'ottica io sono totalmente aperto al loro contributo" - conclude Reale.