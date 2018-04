Noto, furto in negozio di ricami artigianali: denunciato un 21enne

Individuato e denunciato l'autore di un furto messo a segno il 7 aprile scorso in un negozio del centro storico di Noto, in Corso Vittorio Emanuele, che si occupa di ricami artigianali.

Il giovane, un 21enne, è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un negozio vicino.

Questa la ricostruzione dell'accaduto: erano le 4 del mattino, quando il giovane apriva la porta d'ingresso con calci e portava via i 20 custoditi nel registratore di cassa, dileguandosi a piedi.