Noto, lite tra fidanzati finisce in violento litigio: una denuncia

Un telefono cellulare spaccato, vestiti sparsi per il parcheggio di un albergo e per finire schiaffi e calci di lui su di lei.

Questo è accaduto tra due fidanzati il 5 aprile scorso all'hotel Villa Sifia di Noto tra un 43enne di Ispica, conducente di autobus, già noto alle forze di polizia, e la sua fidanzata, una 40enne cinese. Dopo aver trascorso la serata insieme al compagno, al mattino, poco prima di riprendere la guida del pulman, la donna avrebbe tardato a dargli le chiavi del mezzo, custodite nel borsello, e da lì sarebbe scoppiato il litigio, durante il quale l'uomo l'avrebbe informata della decisione di interrompere la loro relazione. Cosa questa che ha ingenerato un'escalation di violenza, bloccata dall'arrivo della Polizia. L'uomo è stato denunciato per percosse, violenza privata e danneggiamento,