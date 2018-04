Augusta, danneggia auto e ferisce un uomo dopo che l'ex fidanzata gli nega denaro

Dovrà rispondere di estorsione, atti persecutori, tentato omicidio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di un 27enne senza fissa dimora, che questa notte, è stato arrestato. Nel quartiere Sacro Cuore di Augusta, in palese stato di alterazione psicofisica, si è presentato sotto casa dell’ex fidanzata per estorcerle del denaro. Al suo rifiuto, il giovane ha prima danneggiato alcune auto e cassonetti dei rifiuti, poi si è scagliato contro il cognato della donna e lo ha colpito con un’arma da taglio, procurandogli una ferita lacero contusa al volto. Gli Agenti lo hanno immobilizzato, usando lo spray al peperoncino, dopo che, questi, armato di mazza, aveva tentato di scagliarsi anche contro di loro.

In passato, il 27enne era già stato protagonista di analoghi atti di violenza nei confronti di propri familiari ed è stato sottoposto a daspo urbano per aver causato problematiche alla circolazione dei treni.