Siracusa, Granata: "Nessuna alleanza per dire no ai compromessi"

Fabio Granata, candidato a sindaco di Siracusa per #siracusaoltre2018 e sostenuto da Diventerà bellissima, non è interessato ad alcun tipo di alleanze. E' perentorio e non per logiche di isolamento: "E' esattamente l’opposto - precisa - non sono interessato a compromessi su questioni di fondo. Accanto a me – prosegue - uomini e donne di sinistra come Fausto Consiglio, fratello del compianto Nino e leader di Lotta Continua negli anni 70 o Marinella Muscarà e di destra come Alessandro Spadaro, già dirigente di Alleanza Nazionale e poi di Fratelli d'Italia e Camillo Biondo dirigente bancario già consigliere comunale del Movimento Sociale e di An.

L'unica discriminante è quella della visione futura della città: “Le mie sono liste rappresentano già la condivisione di un progetto da parte di donne e uomini dalla provenienza più disparata che vogliono rigenerare Siracusa ”.