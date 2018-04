Redditi dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, i 5 parlamentari siracusani nella fascia medio-bassa

Non ci sono Paperon de Paperoni tra i 5 deputati siracusani all'Ars. Questo quanto si evince dai dati reddituali del 2017, relativi ai guadagni del 2016, pubblicati, così come impone la legge, sul sito ufficiale dell'Assemblea regionale siciliana.

A guidare il gruppetto è Giuseppe Gennuso, il deputato di Popolari e Autonomisti con 72.936 euro: lo segue da vicino il pentastellato Stefano Zito con 70.967 euro, che risente della restituzione di una parte del guadagno. Staccato, e di molto, l'altro deputato del M5S, Giorgio Pasqua con i suoi 21.531 euro. Fin qui i redditi a cinque cifre.

I più "poveri" risultano Giovanni Cafeo (Pd) con 4.160 euro e Rosanna Cannata (Fi) con 2.157 euro.

In assoluto, invece, il deputato regionale più ricco risulta essere Cateno De Luca del Gruppo Misto, che con i suoi 594.000 euro guarda tutti dall'alto in basso. Fanalini di coda della graduatoria regionale, le due grilline Elena Pagana e Jose Marano con reddito pari a zero.