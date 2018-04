Avola, erosione costiera, 11 milioni per la mitigazione

Undici milioni di euro stanziati dalla Regione per i lavori per la mitigazione dell'erosione costiera nel comune di Avola. Ad annunciarlo è il presidente Nello Musumeci, nella qualità di commissario per il dissesto idrogeologico, che ha previsto oltre dodici milioni per Ispica, a valere sulle risorse del Patto per il Sud della Regione.

Nel Comune di Avola si interverrà sulla fascia costiera prospiciente il centro abitato per un tratto di costa di circa 3,5 chilometri.

La scadenza delle offerte è prevista entro la fine del mese di maggio. I cantieri saranno avviati al termine della prossima stagione balneare e l'esecuzione degli stessi lavori prevede un cronoprogramma di circa 2 anni per singolo intervento.

“Siamo arrivati all'obiettivo – dice il sindaco Luca Cannata – abbiamo avviato e realizzato già i primi 2 stralci per un importo di 5 milioni di euro di lavori per un progetto complessivo di 15,8 milioni".