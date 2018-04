Siracusa, omicidio Laura Patrolito: perizia psichiatrica per Paolo Cugno

Autorizzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, la perizia psichiatrica in carcere per Paolo Cugno. L’operaio di 27 anni di Canicattini, è accusato dell’omicidio della compagna, Laura Petrolito, uccisa e gettata in un pozzo il 18 marzo scorso.

In precedenza, riporta il Giornale di Sicilia, la richiesta del difensore di Cugno, l'avvocato Rizza, era stata rigettata dalla Procura. L'esame è finalizzato ad accertare la capacità di intendere e volere di Cugno.