Rosolini, collaborazione tra il Comune e i Laboratori Betontest di Ispica

Attività di ricerca innovativa di sperimentazione per avere il reale stato conservativo dei Palazzi, dei Monumenti di interesse storico e delle Strutture Pubbliche ad alto affollamento è l’obiettivo principale che si intende avviare con l’accordo di collaborazione sottoscritto ieri mattina tra il Comune di Rosolini e i Laboratori di ricerca Betontest di Ispica.

A sottoscrivere l’accordo, il Sindaco Corrado Calvo per l’Amministrazione Comunale e il prof. Corrado Monaca per la Betontest. Presenti anche l’Assessore alla Protezione Civile Dino Gennaro e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Corrado Gugliotta.

“Avere il reale stato conservativo sia dei Palazzi sia dei Monumenti di interesse storico che delle Strutture Pubbliche della nostra Città - afferma il Sindaco – ci permetterà di aumentare il livello di sicurezza e di intervenire per tempo in situazioni di emergenza".