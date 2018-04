Incidente sulla Siracusa-Catania, un ferito grave

Incidente autonomo, oggi, intorno alle 15:45, sull'autostrada Siracusa-Catania, nei pressi dello svincolo per Priolo Gargallo.

A finire fuori strada un furgoncino a sette posti. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.

Un uomo è rimasto gravemente ferito tanto da essere trasportato in elisoccorso all'Ospedale a Catania.

Sul posto Polizia stradale e Vigili del fuoco.

Del furgoncino non rimane che una carcassa ammaccata dai vetri distrutti