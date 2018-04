Siracusa, il Console generale di Francia ricevuto al Vermexio

Ospite d'eccezione questa mattina al Vermexio. Il vice sindaco, Francesco Italia, ha ricevuto alla Salva Verde il console generale di Francia a Napoli, Jean-Paul Seytre.

Accompagnato dal console onorario di Catania, Ferdinando Testoni Blasco, il diplomatico transalpino si è intrattenuto con Italia per circa un'ora. Nel corso dell'incontro, durante il quale non sono mancati da parte di Seytre momenti di vivo apprezzamento sulle bellezze della città, sono stati affrontati diversi argomenti di natura economica, culturale e turistica, ma anche di solidarietà come quelli derivanti dall'immigrazione.

“La presenza turistica francese a Siracusa - ha detto Italia - è in assoluto la più consistente, soprattutto quella culturale molto legata alle rappresentazioni classiche”.

Dal canto suo Seytre ha confermato la grande attenzione del Governo e dell'imprenditoria francese verso la Sicilia, testimoniata dall'operatività del nuovo volo diretto Air France tra Parigi e Catania.