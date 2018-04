Augusta, incendio all'interno dell'area Esso

Incendio all'interno dell'area Esso di Augusta, lontano dagli impianti. Le fiamme sono divampate intorno alle 13,00 di oggi all’interno di un magazzino contenente materiali di ricambio. La colonna di di fumo è stata avvista anche dalla zona nord di Siracusa.

Non si conoscono ancora le cause. Per domare le fiamme all'opera le squadre interne di emergenza sono prontamente intervenute con i mezzi antincendio della Raffineria e i vigili del fuoco della raffineria e i pompieri del distaccamento provinciale.

Non si è registrato nessun ferito.

Questa la nota ufficiale della Esso: "Stiamo collaborando con le autorità competenti, inclusa l’Arpa, immediatamente informate secondo quanto previsto dalle procedure in vigore. L’incendio ha causato fumosità che si è risolta grazie alle azioni di contrasto messe in atto dalle squadre antincendio della raffineria e dai vigili del fuoco. Le cause dell’incendio saranno oggetto di accurate indagini e verifiche condotte in collaborazione con le autorità competenti".