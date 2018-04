Siracusa, presentato il bando di 21 assunzioni per il progetto Sia

Sono 21 unità di diverso profilo professionale che saranno assunte nell'ambito del Progetto Sia Pon Inclusione Sociale dell'AOD Syraka, relativo al Distretto socio sanitario 48. Questa mattina la presentazione del bando da parte degli assessori ai Servizi Sociali e al Personale, Giovanni Sallicano e Salvatore Piccione.

“Le assunzioni - ha detto l'assessore Sallicano- consentiranno il pieno funzionamento dei progetti prima Sia, ed adesso Rei, finalizzati all'inclusione sociale dei soggetti più deboli, economicamente o per stato di salute. Sarà costituita un'equipe multidisciplinare in grado di gestire tutta l'attività successiva alla sottoscrizione del progetto personalizzato, che ha come finalità la ricerca attiva di un lavoro, la disponibilità a partecipare ad iniziative di formazione, fino alla accettazione di adeguate proposte di lavoro”.

Ad oggi, a fronte di 2079 domande presentate tra Sia e Rei, quelle positivamente esitate sono 1162, quelle respinte dall'Inps o decadute circa 650; le altre sono in fase istruttoria.

“Il contratto - ha detto l'assessore al Personale, Salvatore Piccione- sarà a tempo pieno e determinato, con scadenza il 31 dicembre del 2019, salvo un rinnovo legato ad un'eventuale nuova proroga normativa.

I 21 profili richiesti sono quelli di assistente sociale, 12; educatore professionale specialista, 2; mediatore linguistico ed interculturale,1; psicologo, 2; tecnico informatico, 1; istruttore contabile, 2; istruttore amministrativo, 1.

Le domande di partecipazione andranno presentate entro il prossimo 30 aprile e la selezione avverrà attraverso la formazione di una graduatoria per soli titoli.

Bando e documentazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.