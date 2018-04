Augusta, esplode la gelosia tra coniugi stranieri e parte il litigio

Lite in famiglia nella tarda serata di ieri nella zona della borgata, ad Augusta.

L'alterco tra due coniugi stranieri ha indotto un vicino a chiamare i Carabinieri. Una volta sul posto i militari hanno ricostruito le ragioni del litigio, legate alla gelosia della donna per l’uomo. La donna, che accusava un leggero malore, è stata soccorsa dal 118 e poi, insieme ai suoi figli si è recata in casa di alcuni familiari per passare la notte.