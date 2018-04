Canicattini, rogo di due auto in via Marconi

Due auto distrutte dal fuoco che ha anche annerito la facciata del palazzo sotto il quale le auto erano parcheggiate.

Questo il bilancio dei danni provocati da un incendio questa notte a Canicattini Bagni, in via Marconi. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Palazzolo Acreide. Sul posto non sono stati rivenuti elementi utili per ricostruire la natura dell’incendio. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso finalizzati a ricostruire la natura degli eventi.