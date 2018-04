Siracusa, chiede l'intervento del 118 e aggredisce i sanitari: denunciato

Chiama il 118 a causa di un malore e aggredisce i sanitari. E' accaduto nella notte in un'abitazione di via Algeri, a Siracusa: un 36enne, già sorvegliato speciale, si è avventato contro uno del personale di soccorso, aggredendolo con schiaffi, calci e pugni facendolo cadere a terra. Alcuni residenti, assistendo alla scena, hanno allertato i Carabinieri. Al loro arrivo, l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato ricoverato presso il servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale Umberto I. La vittima ha riportato diversi traumi al viso, al braccio e spalla destra giudicati guaribili in 10 giorni. Il 36enne è stato quindi denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio.