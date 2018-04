Siracusa, black out per internet ad Akradina

Guasto alle linee Internet al quartiere Akradina di Siracusa.

Dopo aver lasciato segni indelebili sull'asfalto delle strade cittadine, il passaggio della fibra ottica tocca ogni singolo cittadino. È praticamente black out nella zona nord della città dove, pare, a causa di un guasto durante il passaggio della fibra, case e uffici non hanno accesso a Internet.

Il tutto è successo intorno alle 12:30, e i disagi sono già tanti.

Per coloro che hanno impianti moderni i disagi sono il doppio perché i cavi telefonici e della linea Internet viaggiano insieme, motivo per il quale neanche il telefono è funzionante.

Si spera in una risoluzione veloce del problema.