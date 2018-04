Siracusa celebra il 166° anniversario della Polizia di Stato

Gli uomini e le donne della Polizia di Stato della provincia di Siracusa hanno celebrato oggi il 166° anniversario della fondazione del corpo.

Una giornata, così come tutte le altre, sempre all'insegna del motto "Esserci sempre".

Le celebrazioni si sono aperte con la deposizione, da parte del Questore, Gabriella Ioppolo e del Prefetto, Giuseppe Castaldo, di una corona di fiori dinanzi la Stele in onore dei caduti della Polizia di Stato, che si trova presso l’ingresso della Questura. Questo è stato solo il prologo della manifestazione vera è propria che si è nella ex Chiesa dei Cavalieri di Malta, in Ortigia.

Qui, subito dopo i messaggi augurali del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro dell'Interno, Marco Minniti, e del Capo della Polizia, Gabrielli, ha preso la parola il Questore di Siracusa, che, a brevi linee ha ripercorso l'attività di un anno svolta in provincia di Siracusa e dei risultati raggiunti. Primo fra tutti il significativo incremento degli arresti passati da 307 a 331) così come delle denunce ( passate da 1.526 a 1.567), dei provvedimenti di chiusura dei locali pubblici (da 2 a 6).

Sull'andamento dei fenomeni criminali, il Questore ha tenuto a comunicare la diminuzione generalizzata dei reati predatori (furti sia in abitazione che in esercizi commerciali, scippi, rapine). Grande rilievo è stato dato all'attività messa in capo sul fronte del fenomeno migratorio con particolare attenzione alle possibili minacce dell'integralismo terroristico e all'attività di investigazione e prevenzione sui tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale ed economico della provincia. Su questo fronte il Questore ha ricordato alcune tra le operazioni di particolare rilievo svolte dalla Squadra Mobile e dai commissariati della provincia ("Aretusa", "Il Guado", "Siracusao Meravigliao", "Res Publica").

Non accenna a diminuire la violenza di genere: i dati provinciali rispecchiano il trend nazionale, anche se sono stati incrementati gli interventio della Polizia con l'aumento degli ammonimenti, passati da 31 a 39.

Ricordato anche l'impegno profuso sul fronte dell'ordine pubblico e della sensibilizzazione sociale con una serie di iniziative nelle scuole tramite l'Ufficio di comunicazione, la Polizia Stradale e la Polizia Postale.