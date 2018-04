Siracusa, M5s: "Wi-fi, l’amministrazione partecipi subito al bando europeo"

Internet libero e gratuito a Siracusani e turisti. In quest'ottica il MeetUp Siracusa del MoVimento 5 Stelle vuole sollecitare l'Amministrazione Garozzo a partecipare al bando WIFI4EUlanciato dalla Commissione Europea, nel quale gli Enti locali possono registrarsi per ottenere un finanziamento consistente in buoni di valore pari a 15.000 euro finalizzati all'istallazione di punti di accesso wi-fi in aree pubbliche come piazze, musei, biblioteche e parchi pubblici.

E' possibile presentare la candidatura entro il 15 maggio 2018. Le prime domande pervenute hanno più probabilità di avere risposta.