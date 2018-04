Siracusa, stabilizzati altri 28 medici e 3 veterinari

Altri 28 dirigenti medici e 3 veterinari stabilizzati dall'Asp di Siracusa.

Si tratta di 2 dirigenti medici di gastroenterologia, 3 di rianimazione, 3 di medicina interna, 1 neurologo, 1 neuropsichiatra infantile, 3 psichiatri, 1 urologo, 2 tossicologi clinici, 2 di medicina trasfusionale, 1 di direzione medica di presidio ospedaliero, 2 igienisti, 5 ginecologi e 3 veterinari. Questi vanno a sommarsi alle 54 unità dell’area della dirigenza medica e veterinaria già stabilizzate nelle scorse settimane in possesso dei requisiti di priorità individuati con la iniziale ricognizione interna.

Nei prossimi giorni il percorso delle stabilizzazioni sarà completato anche per l’Area della dirigenza sanitaria non medica.

“Stiamo proseguendo spediti e senza interruzioni nel percorso di stabilizzazione avviato nel rispetto degli indirizzi emanati dall’Assessorato regionale della Salute – dichiara il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta unitamente ai direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Giuseppe Di Bella – per dare certezza e stabilità a tanti professionisti, precari anche da decenni, dotando i reparti di personale di ruolo, contribuendo a migliorare l’efficienza di risposta ai bisogni sanitari di questo territorio".