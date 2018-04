Incidente stradale nel Foggiano, distrutta un'intera famiglia di Avola. Spezzata la vita del bimbo di 2 anni

Lutto ad Ascoli Piceno e ad Avola. Questa mattina incidente stradale nei pressi di Foggia che ha spazzato via un'intera famiglia.

Le vittime sono: Sebastiano Coletta di 30 anni, di Avola, che era alla guida della Ford Focus, sua moglie Francesca Conti, di 36 e originaria di Ascoli Piceno, e il figlioletto di due anni.

La famiglia viveva ad Avola. I genitori sono morti prima dell'arrivo dei soccorsi mentre il piccolo è morto nel tragitto per l'ospedale. A scontrarsi due auto: si tratta di una Ford Focus e di una Volkswagen Golf il cui conducente, 49enne anch'egli siciliano, rimasto ferito gravemente.

Non ancora chiara la dinamica dell'incidente. I rilievi dell'accaduto sono affidati ai carabinieri.