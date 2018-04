Siracusa, evade di continuo i domiciliari e finisce in carcere

Evade più volte i domiciliari cui è sottoposto, arrivando a violare la misura restrittiva anche due volte in una sola settimana e finisce in carcere.

Si tratta di Giorgio Di Gregorio, 30 anni siracusano, finito in manette per violenza privata e rapina nel marzo del 2016 e per evasione dagli arresti domiciliari nel febbraio 2018. L'uomo è stato arrestato ieri in esecuzione di un ordine di aggravamento misura cautelare. Da qui il suo trasferimento nel carcere di Cavadonna.