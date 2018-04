Siracusa, abusivismo commerciale: blitz di Carabinieri e Polizia

Giro di vite dei Carabinieri e della Polizia Municipale contro l'abusivismo commerciale in Ortigia, a Siracusa.

Il bilancio conclusivo conta sanzioni per 8 venditori ambulanti, tutti uomini ed extracomunitari, di età fra i 30 e i 45 anni, trovati in possesso di merce abusiva. Sono state sequestrate centinaia di oggetti contraffatti per un totale di 281 paia di occhiali da sole, 798 braccialetti, 258 cinture,822 palline, 367 giocattoli di varia tipologia, 543 cover per smartphone, 120 bastoni per i selfie e 430 pellicole per display.

I militari dell’Arma hanno svolto una più generale azione anticrimine in tutta l’isola con specifici servizi sia di controllo della circolazione stradale che verifiche amministrative in locali pubblici, effettuati con personale dell'Asp. I titolari di 2 disco pub della zona di via Gargallo sono stati denunciati per disturbo della quiete pubblica a causa sia del volume della musica oltre i limiti consentiti che di diversi episodi di schiamazzi.

Inoltre in un bar pasticceria di corso Umberto sono state rilevate carenze igienico sanitarie oltre all’esposizione non autorizzata di un pannello pubblicitario con sanzioni complessive per un totale di circa 6.500 euro.

Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Controllati 27 mezzi, 48 persone e contestate 14 sanzioni al codice della strada.

I servizi sia preventivi che repressivi continueranno per tutta la stagione estiva.