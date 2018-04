Siracusa, dopo il debutto al Teatro Comunale "Antigone" va in tournée

In tour per 11 città Italiane, a partire da questa mattina, gli studenti della scuola di teatro "Giusto Monaco" per mettere in scena “Antigone” per la regia di Emiliano Bronzino.

Il debutto si è tenuto sabato scorso, al Teatro Comunale di Siracusa, e ha riscosso una notevole partecipazione e un notevole successo.

Adesso in calendario 11 tappe e 20 repliche, dal 9 al 21 aprile, con i ragazzi che oggi si esibiranno a Lauria nella Sala Atomium dell’”Itis Miraglia” e che poi saranno anche a Martina Franca, Pomigliano d’Arco, Caserta, Albano Laziale, Roma, Figline Valdarno, Firenze, Genova, Lovere e Salerno.

"L’Inda propone uno spettacolo ideato come sintesi e riscrittura teatrale della tragedia Antigone di Sofocle capace di esaltare la scuola siracusana del coro tragico – dice il regista Emiliano Bronzino -. Antigone è concepita come uno spettacolo corale in cui i personaggi danno vita ai momenti più intensi, agli episodi più significativi del dramma. E’ la storia di una giovane donna che affronta la morte per non tradire la pietà dovuta ai morti".

Il progetto consentirà anche di avviare uno scambio tra giovani di tutta Italia sia perché gli allievi dell’Accademia d’arte del dramma antico saranno ospiti delle famiglie degli studenti delle scuole delle città inserite nella tournée, sia perché è previsto un dibattito sullo spettacolo e sul dramma antico al termine delle esibizioni.