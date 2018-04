Siracusa, ripavimentazione viale Epipoli: per Palestro opera pubblica fondamentale

Dopo la realizzazione del collettore di via Madonie, arrivano gli interventi di ripavimentazione di viale Epipoli, a Siracusa. I lavori interesseranno il tratto abitato e di competenza comunale.

"Per il momento - interviene il consigliere comunale Alberto Palestro - non è stato possibile fare di più, attese le disponibilità economiche e la proprietà del tratto a nord di Epipoli, ancora di competenza dell’ex Provincia Regionale, così come l’illuminazione inesistente del tratto fino all’ingresso di Belvedere. Non è certamente l’intervento migliore per cui mi sono battuto (che prevedeva l’intera riqualificazione dell’arteria con la realizzazione dei marciapiedi e l’allargamento della carreggiata), ma se consideriamo che da decenni non si avevano notizie di interventi simili sul viale Epipoli - conclude - possiamo anche ritenerci soddisfatti per il risultato ottenuto".