Siracusa, Fare Alternativa Libera a sostegno di Vincenzo Vinciullo

FARE Alternativa Libera accanto a Vincenzo Vinciullo in questa corsa elettorale per le prossime amministrative a Siracusa di giugno. L'ha annunciato chiaramente Salvo Russo, portavoce del movimento a Siracusa, questa mattina in occasione della conferenza stampa.

"Abbiamo tanti punti in comune all'interno dei programmi politici e quindi vogliamo unire le nostre forze " - ha detto Russo, portavoce del movimento. Peraltro, il sostegno alla candidatura di Vinciullo viene fuori da una decisione comune di tutto il movimento che ha aperto un sondaggio sul web per prendere la decisione finale.

"Russo si è speso tanto per il territorio. La nostra collaborazione è nata non di recente, e ha visto portare alla luce progetti come l'illuminazione dello svincolo sulla strada statale 115. - ha detto Vinciullo - Abbiamo già cercato insieme di dare risposte al territorio, adesso vogliamo continuare con le nostre idee ancora insieme".

Ha ribadito che non ha nessuna intenzione di tornare indietro Vinciullo, il quale ha confermato la sua ambizione alla poltrona di primo cittadino. "E se dovesse andare male la colpa non è certo mia, ma degli altri" - ha accusato, spiegando che più volte ha provato a cercare un dialogo con le altre liste a costo di ritirare la candidatura.

Tra i punti in comune tra i due progetti sicuramente il rilancio del turismo con in testa la vecchia iniziativa, portata avanti da Fare Alternativa Libera, di rimettere in funzione la Fontana di Diana in Piazza Archimede. Simbolo di un turismo che i due vedono in un futuro.

"Vinciullo è stato uno dei pochi che veramente hanno operato concretamente per la città. Vinciullo è il nostro uomo del Fare" - conclude Russo.