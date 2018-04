Siracusa, Sorbello e Vinci reclamano il Piano commerciale

Approvare subito il Piano Urbanistico Commerciale di Siracusa per porre un freno alla crisi dilagante.

Questa la sollecitazione che giunge all'amministrazione comunale da parte dei consiglieri Salvo Sorbello e Cetty Vinci.

"Solo con uno strumento, che peraltro è obbligatorio per legge, in grado di armonizzare le varie esigenze, tutelando innanzitutto quella di avere una città viva, che disponga di attività commerciali in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori e quelle dei proprietari dei bassi, locali che rischiano ora di restare abbandonati e senza un’adeguata manutenzione, potrà essere davvero tutelata una funzione essenziale per la vita cittadina come quella del commercio".

I due consiglieri, infine, evidenziano come sul sito ufficiale del Comune continui ad essere pubblicato un Piano di Urbanistica Commerciale non operante.