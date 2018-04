Augusta, ritrovato morto l'anziano di Brucoli

E' stato ritrovato morto l'anziano di Brucoli, scomparso giovedì scorso dalla frazione marinara di Augusta dove viveva. Il corpo di Santo Mirabella, 71 anni, è stato rinvenuto in un burrone di Capo Campolato. Decisivo è stato l'intervento dei cani dei Vigili del fuoco, che hanno individuato l'anziano seminascosto tra le rocce e la vegetazione. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale Muscatello per l'ispezione cadaverica e chiarire le cause della morte dell'uomo.