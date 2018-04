La lista "Amo Siracusa" di Cutrufo e Bonomo a sostegno di Reale

La lista Amo Siracusa di Gaetano Cutrufo e Mario Bonomo sosterrà il candidato a sindaco Paolo Ezechia Reale. La decisione scaturisce dalle tante convergenze tra il programma della lista civica e quella del candidato a sindaco.

Tra le convergenze programmatiche vengono citate "la necessità di lavorare per la realizzazione di un nuovo ospedale provinciale - si legge in una nota - la piena fruibilità del porto con la programmazione di un vero rilancio e la creazione di un water front che consenta di sfruttare il bacino naturale soprattutto nelle zone che attualmente sono sottoutilizzate quando non completamente abbandonate; e ancora la visione delle periferie che hanno bisogno della massima attenzione da parte dell'amministrazione da Cassibile a Belvedere passando per Fontane Bianche, Arenella e Fanusa".