Siracusa, convegno di First Cisl sul sistema bancario

Un convegno sul sistema bancario e sugli effetti avrà sul territorio regionale si svolgerà il 13 aprile, alle 15, nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio, a Siracusa.

E' organizzato da First Cisl e coordinata dal segretario provinciale Rita Mizzi. Saranno presenti il segretario generale Nazionale di First Cisl, Giulio Romani il segretario generale Ust Cisl Ragusa-Siracusa Paolo Sanzaro ed autorevoli esponenti del mondo bancario, accademico, economico, imprenditoriale e della politica regionale.

Al convegno verrà anche presentato AdessoBanca!, il “manifesto per la tutela del risparmio e del lavoro”.

“Da molti anni assistiamo a processi di riorganizzazione – afferma Rita Mizzi, segretario provinciale First Cisl Ragusa – Siracusa – che hanno visto molti istituti storici siciliani continuare l’esercizio dell’attività bancaria sotto altre insegne. Il territorio ha così visto ridotta la presenza fisica degli sportelli registrando l’allontanamento dalla regione dei centri decisionali. Questo modello rischia ancora più di penalizzare zone economicamente fragili rese ancor più fragili da 10 anni di crisi”.