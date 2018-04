Rosolini, controlli: 1 arresto e 7 denunce

Servizio coordinato di controllo del territorio da parte dei Carabinieri finalizzato al contrasto dei reati predatori ieri sera a Rosolini e in tutta la zona sud della provincia di Siracusa. Un Il bilancio conclusivo conta un arresto e 7 denunce.

In manette è finito Giuseppe Blanco 47 anni, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è stato sorpreso, insieme ad un minore, denunciato all'autorità Giudiziaria, per il tentato furto di circa 50 chili di limoni. Le altre 6 denunce sono dovute a furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sette persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito dei controlli alla circolazione veicolare sono stati controllati 64 mezzi, 96 persone e contestate 16 sanzioni al codice della strada: 11 per mancato uso della cintura di sicurezza, 3 per mancato uso del casco da parte di motociclisti e 2 per uso del cellulare alla guida.

Nei giorni scorsi sempre a Rosolini sono stati effettuati controlli dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Siracusa, che hanno verificato la regolare assunzione del personale trovato al lavoro negli esercizi commerciali controllati; è stata elevata 1 contravvenzione per contratto di lavoro scaduto.